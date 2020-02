Javier Mascherano a été franc sur l’équipe où il jouerait et celle qui n’a jamais voulu être: “Rosario Central y Boca”

Javier Mascherano Il est rentré au pays et a révolutionné le football argentin. L’ancien joueur de Liverpool et Barcelone, entre autres, a choisi Étudiants de La Plata, où il n’a toujours pas obtenu les meilleurs résultats mais se sent à l’aise avec ses coéquipiers et l’idée de l’entraîneur Gabriel Milito.

Depuis l’arrivée du “Chef”, le Pincha a disputé cinq matchs. Gagné avant Union par 3 à 1, ex aequo avant San Lorenzo et Newell´s, et est tombé devant Défense et justice et Rivière, les deux dernières réunions.

Mascherano a parlé dans le défi de 90 secondes avec @Ezzequiel et a averti: “Le club que j’aurais aimé être est Rosaire Central“D’un autre côté, il a été interrogé sur l’équipe où il ne jouerait jamais.”La bouche“répondit l’ancien footballeur de Rivière Sans aucun doute.

En outre, l’une des figures du Équipe nationale d’Argentine dans le Coupe du monde 2014, condamné: “La finale contre Allemagne dans Le Brésil ce fut la défaite la plus difficile de ma vie. “Et il a terminé:” Je changerais absolument tous mes titres pour avoir remporté ce championnat du monde. “