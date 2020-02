Javier Mascherano et l’arrivée de Marcos Rojo aux étudiants: “Cela arrive à un niveau élevé”

Après la victoire contre Union en ONE, Javier Mascherano s’est entretenu avec TNT Sports et fait référence à l’arrivée de Marcos Rojo aux étudiants.

“C’est une immense joie, je n’imaginais pas que j’allais le revoir si vite avec lui. Un joueur de hiérarchie vient qui est encore à un très haut niveau. Il a toujours un niveau d’élite pour être en grand. Les étudiants sont sa maison “, ont déclaré les anciens de Barcelone et Liverpool.

Pour sa part, il a évoqué la victoire contre Tatengue: “Dommage ce but pour notre erreur. Nous jouons bien, mais il y a toujours des choses à améliorer comme cette inattention qui nous coûte un objectif. Vous devez être calme. C’est une équipe en construction. Match to match. Nous ne devons pas devenir fous avec quoi que ce soit. Les renforts que nous sommes arrivés ne sont pas venus pour résoudre quoi que ce soit et nous ne devons pas penser que tout va changer avec nous. “