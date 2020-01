Javier Mascherano n’utilisera pas le 14 chez les étudiants

Javier Mascherano a été activé et est capable de faire ses débuts avec la chemise de Étudiants samedi prochain devant San Lorenzo. Même Gabriel Milito Il le mettra en titre.

Depuis son arrivée en août 2010 Barcelone, Masche Il porte le numéro de chemise 14, mais maintenant il appartient à Facundo Sánchez. “Dès que nous avons su qu’il allait venir, il m’a envoyé un message disant qu’il avait donné l’ordre de prendre n’importe quel numéro gratuit”, a expliqué l’arrière droit.

Lequel utilisera le “Boss”? Un autre nombre possible était 5, mais utilisez-le pour Facundo Mura, il a donc été exclu.

En tant, Mascherano a été consulté par un retour hypothétique de Lionel messi au football argentin. “Cela n’a rien à voir avec la réalité de Leo avec la mienne, sans parler de son ampleur. Il est le meilleur joueur du monde”, a-t-il expliqué.

“Dans le football, tout peut arriver et tout arrivera si vous avez envie de jouer Argentine. Aussi avec les circonstances de la famille, de vivre ici à nouveau … Ce sont des choses qui se passent personnellement, en privé, et on essaie de ne pas s’impliquer. Si à l’avenir vous décidez de venir, ce serait un énorme bond en avant pour la qualité de notre football, du pays et de tout ce qu’il représente “, a-t-il expliqué. Mascherano.