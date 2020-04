Javier Zanetti a mis la pression sur Lautaro Martínez: “C’est un patrimoine inter et nous voulons qu’il reste longtemps”

Le football étant arrêté dans la plupart des régions du monde, en Italie, la situation est critique et seules quelques versions sont mentionnées pour le prochain marché de passage. Et tout semble indiquer que Lautaro Martinez sera l’un des protagonistes.

La presse italienne et espagnole assurent que Toro est dans le collimateur de Barcelone et même le club catalan lui aurait déjà apporté un contrat à évaluer. Sur le trottoir opposé, l’Inter est confiant que le footballeur continuera en Serie A malgré l’offre tentante.

“Je suis heureux de parler de Lautaro parce que lorsque nous l’avons signé en 2018, nous le suivions depuis longtemps. Il était le joueur le plus prometteur du football argentin. En parlant avec Diego Milito, nous avons dit qu’il pouvait avoir une valeur importante”, a souligné Javier Zanetti, actuel vice-président de l’Inter.

L’ancien footballeur argentin a fait l’éloge de Lautaro Martínez à plus d’une occasion et fait désormais pression sur le joueur dont la clause de sortie est évaluée à 111 millions d’euros.

“Maintenant, il est un point fixe de notre club, de notre équipe, il a 22 ans. En le voyant s’entraîner, je le vois heureux, j’espère qu’il restera longtemps, c’est notre héritage”, a ajouté Zanetti dans des déclarations à Sky Sport.

Barcelone n’est pas la seule équipe à viser l’ancien Racing. Le Real Madrid et Manchester City sonnent également comme des options de sortie pour l’attaquant qui, après une première saison en tant que remplaçant, a fini par décoller ces derniers mois en faisant une paire avec Lukaku et en marquant 16 buts pour l’Inter.

Alors que la quarantaine continue dans le pays européen, Zanetti a également profité de mettre en évidence CR7 et Lionel Messi comme deux des footballeurs les plus forts avec lesquels il a dû jouer. “Ronaldo était très classe et j’ai eu la chance de jouer avec Messi en équipe nationale. Ce sont les deux plus forts avec lesquels j’ai jamais joué”, a-t-il déclaré.

Pour terminer, il a choisi Zinedine Zidane et Thierry Henry comme les deux joueurs qui ont le plus compliqué son travail de défenseur de l’Inter, un club avec lequel il a joué 858 matchs en près de 20 ans.