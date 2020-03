Javier Zanetti, vice-président de l’Inter, a parlé d’un footballeur de River qu’il aime: “Martínez Quarta est l’un des joueurs intéressants du football argentin”

Italie C’est le pays le plus touché au monde en raison de couronnevirus. Cette fichue maladie qui est appelée une pandémie par Organisation mondiale de la La santé. Le football des Série A il est également affecté par tout ce qui se passe. Sampdoria, Fiorentina et la Juventus sont les trois clubs qui ont des cas confirmés et positifs de COVID–19.

Le Inter, il n’a toujours pas de personnes infectées. Javier Zanetti, vice-président de l’institution et emblème de la Sélection Argentine, Il a évoqué la manière dont la crise sanitaire est vécue. “Dans Milan Les hôpitaux ne peuvent pas faire face, les médecins font un énorme effort pour sauver des vies. Personne ne s’attendait à ces chiffres “, a déclaré le Pupi. Il a ajouté:” J’ai vu Argentine il y a des cas de coronavirus. je crois qu’il Gouvernement vous avez pris les bonnes mesures. J’espère que ce n’est pas comme si cela s’était passé ici. “

D’autre part, il a parlé du jeu et a salué un marqueur central important de notre pays. “Martinez Quarta il est l’un des joueurs intéressants du football argentin “, a-t-il surpris Zanetti en dialogue avec AM 590. Il est clair que le footballeur de Rivière Il fait partie de ceux qui visent à émigrer sur le prochain marché des laissez-passer, selon les informations qui ont été développées ce semestre par TNT Sports.

Il y a quelques jours, le Pupi avait déclaré que toutes les équipes du Série À et le football italien aidait financièrement le pays à essayer de contrôler la situation des coronavirus. Malheureusement, le pays européen est actuellement le pire des pays. Vient ensuite Espagne, avec de plus en plus infectés.