“Je considère De Vena comme un propriétaire. Chiron? Il a de la technique et …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). la Savoia, après quelques trop, a retrouvé le succès le dernier week-end du championnat et travaille maintenant à répéter les bonnes choses faites contre Marsala dans le prochain défi contre le Novigrad.

TOUS LES TITULAIRES ET SUR LE JEU…

Le technicien blanc, Carmine Parlato, il s’est concentré sur le dernier match et sur l’utilisation de certains achats qui sont arrivés entre décembre et janvier: «J’ai vu une équipe positive dans les deux phases du match contre Marsala, j’aimais aussi les garçons du point de vue de la personnalité . Il y a encore des erreurs évitables, mais l’équipe s’est montrée têtue et patiente quand il fallait attaquer. – rappelle l’entraîneur des Oplontini – De Vena et Chironi depuis 1 ‘? Alessandro est un professionnel, j’espère qu’il pourra trouver de la place en entrée mais ses coéquipiers ne sont pas différents, cependant, tout le monde doit se sentir propriétaire de cette équipe. Je considère De Vena comme un titulaire, et sur Chironi, je pense qu’il a déjà trouvé de la place depuis le début parce que lorsque nous l’avons choisi, c’était pour une raison précise. Ce dernier a la technique et le changement de rythme, il peut jouer à la fois comme milieu de terrain et comme meneur de jeu. “