“Je couronne le rêve d’une vie! Nous travaillons pour de grands objectifs”

FRATTAMAGGIORE (NA). Le soir, le fonctionnaire nouveau conseil d’administration du Frattese, les anciens Savoia, Giugliano et Puteolana figureront également dans le nouveau groupe de travail du président Guarino, Dino Nardiello. Ce dernier en collaboration avec Gennaro De Mare s’occupera de la zone technique.

ENFIN ENSEMBLE

Voici ses premiers mots aux chaînes officielles du club: «Tout d’abord, je tiens à remercier le président Adamo Guarino et son fils Raffaele de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de ce projet ambitieux. Après plusieurs années, j’ai réussi à réaliser le rêve de ma vie: représenter ma ville. Je tiens à remercier Andrea Baldi et Gennaro De Mare, deux personnes respectables et très bien préparées dans le football. Je suis sûr que cette nouvelle direction fera de grandes choses et qu’ensemble, nous amènerons le Frattese là où il mérite d’être. Maintenant, cependant, ce qui compte le plus, c’est la santé publique et ce n’est qu’après avoir éradiqué ce virus qu’il sera possible de penser à gagner sur le terrain “.