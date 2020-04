“Je décide, je ne suis pas un sac de pommes de terre”

Malgré tout arrêté, le travail se fait non seulement pour remettre les équipes sur le terrain le plus tôt possible, mais elles commencent à réfléchir, à étudier les plans pour l’été prochain. Certainement l’un des noms les plus populaires en Europe est celui d’Ivan Rakitic, qui selon les dernières rumeurs du marché devraient quitter le Barcelone dans la prochaine fenêtre du marché d’été. Au cours des dernières semaines, le Croate de trente-deux ans a été rejoint par plusieurs grands noms européens, notamment de notre Serie A: Juventus tous ‘Inter, avec également Milan. Au cours des dernières heures, il y a également eu un intérêt romantique pour Séville qui voudrait le retour du milieu de terrain en terre andalouse, mais sur les joueurs de ce calibre nous devons garder un œil sur l’attrait de l’Angleterre, et de la Premier League. Après ce rebond continu et frénétique des voix, c’est Rakitic lui-même qui est intervenu et a parlé de son avenir aux micros du Mundo Deportivo.

L’avenir reste à décider

Lors de l’entretien exclusif délivré par

Milieu de terrain croate pour les microphones espagnols, clairement le marché s’est avéré

un thème urgent et primordial. L’intéressé a répondu de manière

clair et précis: «Futur? Je serai le seul à décider. Je ne suis pas

sac de pommes de terre. Contrat expirant en 2021? Je veux jouer dans un club où

Je suis aimée et considérée et où ma famille se porte bien. Comme je l’ai toujours

a dit, pouvoir jouer au Barça est l’endroit parfait pour moi. Ce que je veux c’est

amusez-vous et aidez l’équipe. J’ai eu une toute première partie de la saison

étrange, très surprenant dans le négatif pour moi, mais à partir de là je dois apprendre différents

les choses et améliorer. “

Sur demande

précise où il jouera l’année prochaine, cependant, le Croate n’a pas donné

certitudes, cependant, montrant que le club pourrait le sacrifier, peut-être

pour monétiser et fermer certains super hits: “Parfois, il arrive des choses que vous ne comprenez pas, mais vous n’avez pas à comprendre,

juste accepter. J’espère conclure ce contrat cette année. Sinon

ce sera comme ça, nous allons nous asseoir ensemble, mais maintenant la chose la plus importante est

soyez au top et terminez la saison de la meilleure façon possible. Si je le fais

voir en Italie ou en Angleterre? Je répète, je comprends la situation, mais je déciderai

ce sera mieux pour moi et ma famille. “

Enfin je

microphones du Mundo Deportivo ont

voulait également extrapoler à partir du joueur une pensée sur son retour éventuel à

Séville: «J’ai une affection particulière pour

Séville et j’ai toujours dit que ce serait un grand rêve de le porter à nouveau

cette chemise. Mais cela ne dépend pas de moi: Monchi et tout le monde à Séville a le mien

téléphone, ils ne m’ont pas encore appelé et récemment c’était aussi le mien

anniversaire. Tout le monde connaît ce sentiment ».