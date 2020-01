“Je dédie la victoire au président. Palerme? La Savoie comme une puce …”

Marsala. La marche de Savoia, les Blancs en Sicile conquièrent trois points importants et je réponds au succès de mesure de Palerme sur le terrain de Ragusa. Les réseaux d’Osuji et de Chironi qui régulent la Marsala.

L’ANALYSE PARLANT

À la fin du défi, voici l’analyse du technicien d’Oplontini, Carmine Parlato: “Nous avons essayé de garder les rênes du jeu depuis le début, je félicite mes garçons car ce n’était pas du tout évident de venir ici et de gagner deux à zéro. Pendant le jeu à plusieurs reprises, nous avons changé les situations techniques tactiques et ceux qui ont succédé sont immédiatement tombés dans la partie. Je profite également de cette occasion pour féliciter ceux qui envoient des piqûres amères au nom de la Savoie, nous devons continuer sur cette voie et je veux dédier la victoire d’aujourd’hui à notre Président “.

NOUVELLES TACTIQUES

Actualités tactiques pour les blancs, Cerone derrière les deux attaquants, Parlato explique: «Compte tenu des joueurs disponibles, et considérant qu’il fallait se conformer à la règle du dessous, le 3-4-1-2 était la meilleure solution. Il y avait de la curiosité à ce sujet, mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, avoir plus de buteurs ne signifie pas nécessairement marquer plus de buts. Pendant le match, nous avons bien fait avec cette combinaison tactique, même si dans certaines situations nous avons perdu l’équilibre, n’oublions pas que deux milieux de terrain ont marqué. “

LA CHARGE DE MISTER

Commentaire sur la course au titre: “Déjà la semaine dernière, nous l’avions préparé avec les milieux de terrain prêts à entrer dans les espaces, malheureusement nous avons été moins chanceux mais aujourd’hui il y avait aussi une plus grande entêtement de la part des garçons. Au final je suis content que nous ayons marqué les buts d’Osuji et de Chironi, j’espère que cette situation pourra tourner et impliquer d’autres joueurs aussi. Peut-être que trouver le chemin du filet acquerra également cette conscience d’être une équipe qui joue un championnat derrière un blason et une histoire. Nous devons être la puce qui veut aller chercher les dirigeants, s’ils font une erreur, nous devons être prêts à en profiter, mais nous ne pouvons pas nous permettre des faux pas. ”