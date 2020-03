“Je donnerai une partie des sommes dues à l’hôpital de Cotugno”

POZZUOLI (NA). Hier après-midi, le numéro un de Puteolana 1902, Emanuele Casapulla, à nos microphones, il a opposé les sujets brûlants du moment dans la maison des granates. Parmi les différents sujets abordés, le départ du secrétaire sportif Giorgio Buongiorno.

LES MOTS DU PRÉSIDENT

“Secrétaire loin? Comme déjà communiqué, je crois qu’il est devenu le protagoniste d’un geste que je ne peux m’empêcher aujourd’hui de penser qu’il a été fait pour des arrière-pensées. – Casapulla a admis – Remplacer le mot de passe du compte fédéral de l’entreprise, sans autorisation, je ne l’ai pas trouvé correct aussi parce que seulement lui et un de mes collaborateurs étaient en possession des informations d’identification. Entre autres choses, à ce jour, il n’a même pas rendu les badges fédéraux pour reconnaissance et lors du dernier match, personne n’a pu se rendre sur le banc. “

LA RÉPLICATION DU SECRÉTAIRE

Réponse immédiate de Buongiorno lui-même, qui a expliqué notre position à nos microphones: «Je suis étonné et en même temps marre que dans un moment si spécial pour tout le monde, le président Casapulla ait toujours la tête pour remettre en question mon professionnalisme , le problème de mot de passe a été clarifié et démontré à plusieurs reprises avec des messages. Comme déjà mentionné, un geste fait pour protéger l’entreprise est considéré comme un dommage, où serait le dommage si le mot de passe était immédiatement délivré? Et quels seraient les arrière-pensées? Casapulla ment également, car les informations d’identification du portail étaient connues de lui et des employés de son bureau, en plus du directeur Cavaliere auquel j’ai remis les informations d’identification moi-même.

Personnellement je n’ai jamais reçu d’appel de lui et sur les badges fédéraux il construit un autre gros mensonge: aux joueurs qui les ont demandés je les ai livrés sans problème tellement qu’ils sont venus les récupérer après la finition, les managers ne sont pas ils ont pu aller dimanche sur le banc contre Frattese car une telle entreprise, qui croit savoir tout faire, n’est même pas en mesure d’imprimer un imprimé et des autorisations d’accès au terrain depuis le portail fédéral de l’entreprise. En revanche, si le secrétaire, le personnel technique et le personnel médical s’en allaient, quelque chose n’allait pas, même s’il y en avait.

Au lieu de cela, j’attends toujours de savoir comment et comment elle compte rembourser la dette des derniers mois qu’elle a envers moi.J’espère que tout cela arrivera bientôt parce que je veux profiter de l’aide fournie par le président pour déclarer ma volonté de déléguer une partie de la somme qu’il me doit à la collecte de fonds pour l’hôpital Cotugno à Naples “.