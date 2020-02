“Je fais de mon mieux aux côtés d’un attaquant classique. Titre? La Savoie nous croit”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Revenant au but du week-end de championnat vient de se terminer, Alessandro De Vena est prêt à faire glisser le Savoia vers le rêve de Serie C, vaincre Palerme est une tâche difficile mais le coup du marché des transferts d’hiver des blancs n’est pas résigné.

LE POINT DU BOMBER

La classe ’92 a son mot à dire sur la lutte pour le titre et sur le retour au but: “J’espère que ce Savoy pourra faire comme Avellino, ce serait une belle chose de se remettre du -7 au classement. L’année dernière, il n’y avait pas de Palerme en tant qu’adversaire des loups, mais en tout cas à un moment de la saison, nous étions à -10 du sommet, alors nous pouvons certainement le croire. – rappelle De Vena – But? C’était sympa, aussi parce que ce n’était pas facile car le ballon était lent, heureusement je l’ai frappé dans le bon sens. Nous sommes tous de bons joueurs en attaque, je pense que l’équipe compte plus que le simple, si nous pouvons maintenir cette mentalité, nous pouvons croire encore plus au but. – conclut l’attaquant des blancs – Compagnon d’attaque? Si nous savons quoi faire sur le terrain, nous pouvons jouer de n’importe quelle manière, peu importe qui joue à partir de 1 ‘, le but est toujours la victoire. Quant à moi, je peux mieux m’exprimer avec une astuce classique à mes côtés. “