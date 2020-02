“Je jouerai une autre saison à la Juventus”

«Je vais rester ici, mon contrat incluait une clause d’une année supplémentaire en option, et le club a décidé de l’exercer. Je suis très heureux de continuer une autre saison ici. Je n’ai jamais eu de doute car je ressentais la confiance de toutes les parties. Il est certain que je vieillis et dans ce choix, je pense aussi à ma famille qui aime Turin “.

Matuidi ne quitte pas la Juventus

Avec ces déclarations, publiées sur les microphones Sport24, Blaise Matuidi annonce son séjour à Juventus au moins jusqu’en juin 2021. Le milieu de terrain français, pilier noir et blanc, ne quittera pas Turin à la fin de la saison: il reste des tâches à accomplir avec le maillot de la Vieille Dame.