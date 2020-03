Je l’ai avec … Agnelli, les chiffres de la Juve sont inquiétants. Ou est-ce plus important de faire les Champions des élus? | Primapagina

La sortie malheureuse du président de la Juve (et Eca) Andrea Agnelli sur la nécessité de réformer la Ligue des champions – en favorisant la participation de clubs de plus grande tradition au détriment des “plus petits” – il ne s’agit pas seulement d’un avertissement dangereux sur le risque que le football devienne de plus en plus une affaire (bon marché) pour quelques privilégiés. C’est aussi une position prise hors du temps, car elle s’insère dans un contexte de difficulté évidente pour le club de la Juventus, en termes de sport mais surtout d’économie.

CONCERNANT LES CHIFFRES – La nouvelle d’hier est la “relégation” du titre de la Juventus du Ftse Mib (la liste des 40 titres les plus prisés à la Piazza Affari) au Mid Cap, conséquence de la baisse de la valeur des actions de 31,8% atteignant 0,847 euro, tandis que la baisse atteint 44% par rapport à avril dernier avant le match retour avec l’Ajax lorsque les actions s’établissaient à 1,57. En résumé, le cours de bourse des bianconeri est tombé au niveau de juillet 2018. Les négociations ont fortement diminué, les ventes des dernières séances les ont ramenées à 25 millions de pièces contre une fourchette de fluctuation comprise entre 5 et 10 millions. Un scénario loin d’être flatteur et qui s’ajoute aux 50 millions d’euros enregistrés dans le dernier rapport semestriel, les prévisions de pertes pour juin n’étant pas vraiment rassurantes.

MALAGESTIONE – Quelque chose n’a clairement pas fonctionné dans la gestion sportive et financière de la Juventus ces derniers temps, avec des revenus qui ont diminué et des coûts qui ont dépassé le niveau de la garde dans certains cas, sur tous les salaires des joueurs actuellement dans l’équipe de Maurizio Sarri. La récente politique de reconduction des contrats des joueurs de plus de trente ans a engendré des souffrances budgétaires, comme le choix de recourir de plus en plus à un paramètre zéro – qui s’est avéré douteux sur le terrain – avec des coûts disproportionnés. Qui sont également à l’origine des difficultés révélées par le responsable du domaine technique Paratici pour réaliser des liquidités (et des plus-values) grâce aux cessions. Plutôt que de regarder dans les maisons des autres et au lieu de s’incliner devant des exemples de bonne gestion provinciale comme Atalanta, Agnelli ferait bien de réfléchir à ce qui n’a pas fonctionné pour la Juve ces derniers temps. Et pour résoudre ses problèmes et ne pas se mettre aux corvées au nom des autres.