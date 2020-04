“Je lui ai conseillé de rester à l’Inter. S’il reste, ce sera essentiel”

José Oscar Herrera, ancien footballeur uruguayen et beau-père de Godin, a publié une interview pour La Gazzetta dello Sport dans laquelle il parle de la saison du défenseurInter.

Ses déclarations

«Nous sommes tous ici à la maison ensemble. En Uruguay, nous sommes isolés mais ce n’est pas obligatoire. Nous avons parlé avec Diego de la façon dont la Serie A a changé et il m’a sûrement dit qu’il n’avait pas fait toutes les minutes et les performances auxquelles il s’attendait. Cependant, je crois qu’après des années à Madrid et en équipe nationale, il a amplement démontré qui il est. Mais je lui ai dit de ne pas écouter les voix et de serrer les dents. Être défenseur en Italie est compliqué pour tout le monde, même si vous êtes un expert, vous ne pouvez pas penser à ne pas avoir au moins un minimum d’acclimatation. Je crois que s’il retrouve la confiance, il reste l’un des meilleurs centres du championnat. “

«Je lui ai conseillé de rester dans le Nerazzurri. Pour moi, si cela reste, cela peut être un élément clé de la lutte pour le Scudetto pour l’Inter et fera réfléchir à nouveau tout le monde. Il est ravi du choix qu’il a fait malgré quelques difficultés initiales. Il m’a dit qu’il aimait la ville et ensuite il aime qu’en Italie il y a une passion encore plus forte pour le football qu’en Espagne: ça ressemble beaucoup à ce que l’on ressent quand on joue en Uruguay. Logiquement, cela se transforme également en pressions plus élevées ».