“Je me sens bien ici. J’espère que tout se passera bientôt”

Pour le rendez-vous avec les interviews des Polisportiva Santa Maria Cilento, a parlé aux microphones du club Juri Masocco, Milieu de terrain de Giallorossi.

Voici ses propos, rapportés par les chaînes officielles de l’association Cilento:

Racontez-nous votre expérience avec la Polisportiva Santa Maria?

«Une très bonne expérience. Je voulais des stimuli, et je pense que gagner un championnat ou du moins essayer de le gagner dans une ville balnéaire comme Santa Maria est très stimulant “.

Quelle est l’arme gagnante, selon vous, de cette équipe?

«Certainement le groupe, d’abord les hommes puis les footballeurs. Sacrifice, dévouement au travail et désir de s’améliorer jour après jour. Bien sûr, il y a aussi un besoin de qualité, que nous ne manquons certainement pas. “

Comment est née votre passion pour le football?

“Depuis tout petit. Je me souviens avoir traversé une prairie, un ruisseau et me retrouver dans un rectangle de sable. J’ai commencé là-bas. “

Quel est votre meilleur moment footballistique que vous pouvez nous raconter?

“Je n’en ai pas eu beaucoup, mais je peux vous raconter les débuts en Serie C avec Teramo à Mantoue et la finale avec Agropoli contre Brindisi, même si cela ne s’est pas bien passé. C’était quand même agréable de jouer devant un large et beau public. “

Quel joueur inspirez-vous?

«Tout le monde m’appelle Ninja ou Radja, je ne sais pas si pour des similitudes ou des caractéristiques. J’adore quelques footballeurs, comme Ibrahimovic pour sa personnalité et sa force. Je pense qu’il se rapproche de Nainggolan, je l’aime beaucoup et il serait bon dans n’importe quelle équipe “.

Que faites-vous lorsque vous ne frappez pas une balle?

«En plus d’être un travail, le football est tout. Je vis pour le football. “

Votre message dans un moment si délicat pour toute notre nation?

«Cette situation, je l’espère, passera rapidement, nous vivons un cauchemar. J’espère me souvenir de tout cela comme un très mauvais souvenir, en espérant que toutes les personnes qui travaillent pour nous en tant que médecins, entrepreneurs et caissiers de supermarché trouveront dès que possible ce qui est nécessaire pour tuer ce virus. “