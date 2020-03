“Je me sens toujours bien” »Presse football

Mercredi 18 mars 2020

Le gardien italien de 42 ans a déclaré qu’il n’était pas encore temps de se retirer de l’activité malgré ses 42 ans et a fait allusion à ses rêves de continuer à jouer au football. Dans le même temps, Buffon a évoqué COVID-19 en Italie et comment il a effectué la quarantaine sans football et depuis son domicile.

À 42 ans, le gardien de la Juventus Gianlugi Buffon est toujours actif. Le champion de la Coupe du monde avec l’Italie en Allemagne 2006 a assuré qu’il se sent toujours bien sous les trois tubes et que la retraite ne le considère pas encore comme une option, car il se sent avec la possibilité de continuer à être une contribution.

En conversation avec le site officiel du club, le gardien de longue date a assuré qu’il ne voulait pas quitter l’activité malgré son âge. «Je n’arrête pas de jouer parce que je me sens toujours bien, mais aussi pour respecter les rêves que j’ai eu quand j’étais enfant. À cette époque, je n’aurais jamais imaginé arriver là où je suis arrivé », a déclaré le portier.

Mais ce n’est pas seulement le football qui a fait parler Buffon. Le gardien de but, qui alterne la propriété avec le Polonais Wojciech Szczęsny dans la «Vecchia Signora», avait également des mots sur la situation italienne autour de COVID-19, l’un des pays les plus touchés et où environ 3 000 décès sont enregistrés.

«Pour ceux qui vivent en ville dans un appartement, c’est compliqué, mais il faut respecter les autres et suivre les instructions qu’ils nous donnent. Cette expérience va nous unir encore plus », a déclaré l’ancien Paris Saint-Germain.

Dans le même ordre d’idées, «Gigi» a fini par plaisanter sur sa vie à la maison en raison de la mise en quarantaine. «Je ne suis pas mal à la maison, après les deux ou trois premiers jours où j’ai dû m’adapter, maintenant je me sens bien. Je m’amuse à cuisiner. Si nécessaire, je sais comment le faire. Ma recette est des pâtes à la sauce tomate et au thon. Je le perfectionne depuis 25 ans », a-t-il condamné.