“Je me sentais comme le mouton noir”

Christian Eriksen, qui dans ce marché d’hiver a échangé Tottenham Hotspur contre l’Inter Milan, a expliqué que c’était comme “le mouton noir” pour avoir épuisé son contrat dans le club de Londres.

02/05/2020 à 13:34

CET

EFE / Sport

Le milieu de terrain danois était prétendu par de nombreux clubs car c’était une très bonne opportunité de marché étant donné que Tottenham devrait faciliter son départ à petit prix pour qu’il ne parte pas gratuitement À la fin de cette campagne.

“S’il vous reste peu de temps de contrat, vous êtes le mouton noir. J’ai senti que j’avais été honnête (en communiquant son intention de partir). Je ne voulais pas me cacher comme les autres joueurs. Je voulais l’exprimer “, a déclaré le Danois dans une interview à la BBC.

“J’ai pris le blâme pour beaucoup de choses, pour être le mauvais garçon. J’ai lu qu’il était le mauvais garçon dans les vestiaires depuis que j’ai dit que je voulais partir.”

Eriksen, six mois après la fin de son contrat, a décidé de partir pour l’Inter, après plusieurs mois de spéculation et de relations avec Manchester United et le Real Madrid.

Eriksen estime qu’en Premier League, il y a une pression sur les joueurs qui mettent fin à leur relation avec un club: “En Angleterre, quand il vous reste peu de temps de contrat, c’est comme si vous deviez partir maintenant. Au final, j’ai joué environ 30 matchs qui ont été comme un adieu. C’était comme “c’est peut-être mon dernier match”, a-t-il ajouté.

Eriksen a noté que Jose Mourinho, son ancien entraîneur, l’a très bien traité et qu’il ne l’a pas retiré de l’équipe malgré son intention de quitter Tottenham: “Après lui avoir dit ce qu’il pensait, il m’a dit que s’il avait besoin de moi, il jouerait. J’ai joué plusieurs matchs dans lesquels j’avais besoin de faire une différence. »Déclara la toute nouvelle signature d’Antonio Conte.