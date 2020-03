Date de publication: dimanche 29 mars 2020 2:43

Wayne Rooney a révélé quel joueur de Manchester United il s’était trompé après son arrivée à l’été 2011.

Le buteur record de United, Rooney, était à Old Trafford depuis sept ans David de Gea a été signé par Sir Alex Ferguson pour environ 17 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid.

Le gardien espagnol avait une monture légère et il a été fortement critiqué au début de sa carrière pour avoir fait des erreurs et ne pas dominer sa région comme ses prédécesseurs tels que Edwin van der Sar et Peter Schmeichel.

Et dans le chat de Soccer Box avec Gary Neville à partir de décembre 2019, sur Sky Sports, Rooney a admis que De Gea avait “du mal” et il admet qu’il pensait que l’Espagnol était hors de sa profondeur à Carrington.

Cependant, Rooney a déclaré que c’était la victoire 8-2 sur Arsenal en 2011/12 qui a été un tournant majeur pour De Gea après qu’il ait sauvé un penalty de Robin van Persie

Rooney a déclaré: «Ce fut un moment énorme pour De Gea dans sa carrière à Manchester United. Je pense que ce fut un tournant. »

Neville a ajouté: «Il a ressemblé à un bébé pendant deux ans. J’ai perdu confiance en lui pendant quelques années, je savais qu’il avait le talent mais physiquement… »

Rooney a répondu: “En partant d’Edwin (Van der sar), quand David est entré, j’étais comme” il n’y a aucun moyen qu’il soit gardien de but “, il était si mince et petit.

«Il a lutté, il a eu du mal à s’entraîner, il n’était pas génial et je me souviens avoir pensé qu’il n’était pas assez bon pour jouer pour Manchester United, mais Alex Ferguson avait confiance en lui et heureusement il l’a fait parce qu’il est probablement le meilleur gardien du monde . “

Rooney a également révélé dans le même épisode que le déménagement de Danny Welbeck en 2014 à Arsenal n’était pas le choix de l’ancien attaquant anglais.

«J’ai adoré jouer avec Danny et pour l’Angleterre. Sa meilleure qualité a été de récupérer le ballon rapidement après que nous l’ayons perdu », a ajouté Rooney, qui est maintenant entraîneur-joueur à Derby après son retour de MLS.

“C’était dommage, parce que je ne pense pas qu’il voulait vraiment partir. Évidemment, Louis van Gaal avait une façon de jouer et s’est débarrassé de Danny, mais c’était dommage car je sais qu’il aime le club et il ne voulait pas y aller. “

