“Je m’excuse auprès de Giugliano. Avec le grand match du FC”

Le patron de la Savoia, Alfonso Mazzamauro, je voulais m’excuser auprès de Giugliano pour ne pas avoir mentionné parmi les grandes équipes du Groupe I dans une de ses récentes déclarations. Il a ensuite brièvement parlé de la prochaine confrontation à haute altitude avec leF.C. Messina.

Ci-dessous la note officielle du club biancoscudato, qui recueille les déclarations de son numéro un:

la Président d’honneur Alfonso Mazzamauro, aux cahiers du bureau de presse, il est revenu sur les déclarations de dimanche dernier, avouant son oubli: “Je suis mortifié, je m’excuse auprès de Giugliano et du Giugliano pour ne pas avoir mentionné l’équipe Gialloblu quand on m’a posé des questions sur les meilleures équipes. Giugliano est la troisième force de ce championnat: je félicite la famille Trine car, après le deuil sérieux qui a touché leur famille, ils n’ont pas abandonné le projet, en effet ils ont amélioré l’effectif disponible pour monsieur Agovino.

J’ai du respect pour l’entraîneur susmentionné et de l’affection pour le club et pour certains joueurs jaunes et bleus que j’ai employés. En conférence de presse, j’ai parlé des trois Siciliens et de mon Savoie, mais, je le répète, j’ai eu tort de ne pas mentionner Giugliano, que je considère comme l’une des cinq équipes les plus fortes du groupe I du championnat de Serie D. En effet, il a aussi quelques points de moins que à ceux qu’il mérite, le discours s’applique à toutes les cloches. “

Dernier commentaire, alors, sur le prochain engagement qui attend son Savoie: “Match contre le FC Messine? Deux des cinq premiers de ce championnat s’affronteront dimanche. Nous allons jouer jusqu’à la fin. “