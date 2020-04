“Je n’ai jamais voulu les méchants, mais tu dois te réveiller et comprendre que …”

NAPLES. Vendredi soir, le footballeur à nos micros Gaetano Toscano, Le milieu de terrain de Virtus Volla, sur la situation du football en Campanie en pleine crise économique due à la pandémie de Covid-19, a répondu à certaines considérations de l’ancien manager Frattese, Carlo Cristarelli.

LA CLARIFICATION DES CRISTARELLI

L’ancien manager de Casoria et Frattese à nos micros a clarifié sa position sur la question, après que de nombreuses critiques des joueurs et quelques initiés l’avaient plu: “Tout d’abord je tiens à préciser que j’ai toujours dit que les contrats doivent être absolument respectés, tous les accords jusqu’au 28 février 2020 doivent être maintenus. Les championnats ont alors pris fin, l’urgence sanitaire mondiale a ensuite entraîné de très forts changements également dans l’économie, de la même manière que les entreprises ne reçoivent plus de commissions des fournisseurs, de même, les footballeurs doivent comprendre que pour les périodes de mars, avril et mai, ils ne pourront. – a commencé Cristarelli – Des entreprises qui ne paient même pas le passé? Les émoluments d’avant la crise sont à traiter, alors évidemment il n’était pas nécessaire que le virus distingue les présidents sérieux, malheureusement très peu, qui ont honoré les engagements jusqu’à la fin par les moins sérieux qui sont la grande majorité et cela n’a probablement pas honoré même les mois précédents ».

Ph Gino Conte, Gaetano Toscano

AMATEURS REDIMENSIONNÉS

La crise économique va inévitablement entraîner de grands changements dans un avenir proche, le peu d’argent qui circule déjà chez les amateurs sera encore moins en vue l’année prochaine: “Les joueurs doivent comprendre que les temps ont changé, et que malheureusement à partir de demain ce ne sera plus rien avant. Dans le football amateur, en particulier le football régional, tournera moins d’argent parce que les entrepreneurs et les présidents qui mettent encore de l’argent maintenant devront prendre soin de leurs entreprises et de leurs familles. – souligne l’ancien dirigeant de Casoria – À l’avenir, il sera très difficile d’attirer des sponsors, qui ont largement contribué à donner une vie économique aux entreprises à partir de l’excellence. La bulle dans laquelle nous vivons depuis trop d’années, surtout dans le sud de l’Italie, s’est évaporée dans le football amateur et le plus tôt possible les footballeurs doivent ouvrir les yeux et comprendre que tout le monde doit être réduit. Je crois que les footballeurs à l’avenir ne trouveront plus autant de présidents de l’autre côté prêts à offrir des sommes folles, surtout parce qu’ils ne seront plus à leur portée. “

Ph Casoria, Cristarelli

UNE RÉFORME EST NÉCESSAIRE MAIS …

D’un point de vue futur, Cristarelli réitère la nécessité d’une révolution sérieuse et raisonnée, pour rendre l’ensemble du mouvement plus durable économiquement: “Nous devons tous conduire à la raison, nous devons éviter que de nombreux présidents et de nombreux footballeurs ne manquent alors de pain, nous avons besoin d’une réforme en ce sens. Mon idée? J’espère que cette fois mon message arrive dans le bon sens, chez les amateurs au niveau régional, il n’est plus possible de considérer le football comme un métier de premier plan, c’est pourquoi j’ai parlé de proposition de interdire l’indemnisation sauf sous forme de remboursement de frais avec une limite maximale fixe. – rappelle Cristarelli – Sans aucun doute changer aussi l’engagement exigé des enfants, il ne sera plus possible de s’entraîner le matin ou l’après-midi, mais seulement le soir et certainement pas avec la fréquence d’aujourd’hui car ce serait un afterwork “.

Ph FIGC Campania, Représentant des moins de 19 ans

… LE BON CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE

Cependant, la proposition de Cristarelli nécessite un contrôle constant et fort du territoire, un aspect qui n’est pas facile à mettre en œuvre: des sanctions sévères pour ceux qui ne respectent pas les accords ou ne les contournent pas. Par exemple, si un président sur la carte établit un remboursement et paie à la place un vrai salaire avec une autre partie en noir, il est facile de le trouver car de nombreux joueurs importants y iraient jouer et vous pouvez donc penser à une disqualification pour le président que pour le footballeur. – conclut Cristarelli – Je fais ces considérations non pas parce que je veux le mal des joueurs, je suis désolé que quelqu’un ait mal compris mes mots, juste parce que je les aime, j’essaie de leur faire comprendre qu’ils doivent ouvrir les yeux. Le monde a changé, et le football aussi, il y a des changements macroéconomiques importants qui se produisent et s’il y a quelqu’un qui croit que l’an prochain il pourra vivre du pain et du ballon dans ces catégories, il aura probablement un réveil soudain et je voudrais les avertir qui mettent leur vie en danger et celle de leur famille. “