“Je n’ai pas arrêté l’entraînement depuis l’accouchement”

David Medié Jiménez fait face ces jours-ci à essayer de maintenir une dynamique d’entraînement afin de ne pas perdre la forme physique dont un arbitre de première division a besoin. L’arbitre catalan connaît sa troisième saison dans la catégorie d’arbitrage la plus élevée où il a fait ses débuts le 21 août 2017

26/03/2020 à 12:43

CET

Comment un arbitre gère-t-il l’internement?

De la meilleure façon possible, en étant une situation anormale pour tout le monde. Nous devons rester à la maison et il n’y a pas d’autre choix que de s’adapter. De là, un gros câlin à tous ceux qui sont touchés ou ont perdu quelqu’un de nos jours.

Quelle routine de travail est marquée pour essayer de maintenir le formulaire?

Nous adaptons nos entraînements quotidiens au matériel et à l’espace dont nous disposons. Le but n’est pas de perdre un iota de fitness.

J’imagine qu’il est très difficile de l’adapter au travail à faire dans des conditions normales?

Évidemment, nos entraînements quotidiens étaient sur un terrain et là, vous avez plus de matériel et d’espace. Il est temps de changer l’échauffement sur le terrain de jeu, pour le tapis roulant, les circuits d’agilité et la coordination pour les exercices avec bosu, les exercices de vitesse pour hiit sur tapis roulant ou vélo stationnaire & mldr;

Combien de jours par semaine finissez-vous par vous entraîner?

Je me suis entraîné tous les jours depuis l’accouchement. La vérité est que cela m’aide à me maintenir physiquement et mentalement. Le sport pour moi est essentiel.

En quoi consiste le travail psychologique?

Je fais beaucoup de visualisation avant les matchs. Face à des situations que vous avez déjà pu prévoir, minimise les actions qui peuvent vous surprendre. L’aspect psychologique est très important chez un arbitre de premier niveau.

Et le travail théorique?

Nous avons une plateforme en ligne à travers laquelle nous effectuons les examens techniques des règles du jeu ainsi que les tests vidéo. Il nous permet d’être continuellement évalués par le CTA

Profitez-vous pour revoir vos jeux dans le passé afin de vous améliorer? À partir de chaque match que j’arbitre, je fais des «clips» avec les pièces que je pense qu’ils peuvent me donner pour l’avenir, et je les classe par type de pièce. Ces jours-ci, j’en profite pour les revoir pour m’améliorer et aussi pour voir mon évolution dans les différentes phases de la saison.

Et puis il y a l’application de revue d’image?

Nous avons un intranet, où, chaque semaine, nous pouvons voir les différents «clips» que le CTA considère comme éducatifs, et quelle décision était la bonne.

Cette pause est bonne pour vous étant donné l’intensité à laquelle un arbitre de première division est soumis?

L’athlète ne veut jamais s’arrêter, encore moins pour la raison qui nous a forcés à le faire.

Travaillez-vous le VAR pour ne pas perdre la pratique?

L’outil lui-même est situé dans les installations RFEF à Las Rozas, mais vous pouvez consulter les présentations des différents séminaires dans lesquels un nombre infini de jeux VAR apparaissent, et leur résolution.

Et vous avez un contact collectif entre les arbitres sur une base hebdomadaire

Récemment, nous avons eu des contacts entre tous les arbitres, via une conférence téléphonique. Aujourd’hui, avec les moyens technologiques dont nous disposons, nous sommes en contact d’une manière

fréquents.

Dans votre cas, restez-vous en contact avec vos assistants?

Oui, nous nous appelons souvent ou nous nous écrivons via WhatsApp. Nous nous habillons tous comme arbitres