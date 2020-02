“Je n’ai pas raté Herrera en Copa Libertadores” »Football Press

Mercredi 19 février 2020

L’entraîneur de l’Université du Chili a évoqué le départ du gardien de but de l’institution fin 2019 et a nié avoir eu une mauvaise relation avec l’ancien capitaine bleu. Hernán Caputto a également été clair sur le fait que je ne rate pas le but d’Everton dans les matchs que le «U» a disputés avec la Copa Libertadores.

Le directeur technique de l’Université du Chili, Hernán Caputto, a commenté le départ d’une des meilleures références du club, comme Johnny Herrera. Cependant, l’ancien capitaine bleu n’a pas eu besoin de l’entraîneur dans les matchs que le profane a joué contre l’Inter de Porto Alegre pour le concours continental. Il a également ratifié sa décision de le retirer de l’équipe, pariant sur l’avenir de l’équipe.

“Cela fait partie des décisions que nous avons prises, que Fernando (De Paul) joue, que Cristóbal (Campos) joue un rôle de premier plan, Herrera n’a pas été surpris lors des matchs de la Copa Libertadores”, a déclaré le stratège universitaire en conversation avec CDF. .

Cependant pour l’Argentin, l’ancien but des laïcs est un emblème de l’équipe. «Logiquement, le nom de Johnny est un nom institutionnel dans ce club, pour tout ce qu’il a généré, les titres et le succès. Quand on doit prendre une décision, il le fait sans regarder le passé mais le présent, ce que l’on croyait. Il n’y a pas grand-chose d’autre », a-t-il ajouté.

Enfin, Caputto a exclu qu’il y ait eu des conflits à la sortie du gardien de but. «Ce sont des décisions que l’entraîneur doit prendre. Le temps nous donnera sûrement raison, il fait partie de ce qu’il faut faire », a conclu le stratège.