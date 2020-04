“Je n’ai plus l’intention d’entraîner des clubs, mais si une équipe nationale se produit …”

récemment Marcello Lippi, ex CT du champion du monde national italien 2006 a été interviewé par Sky Sport. Au cours de sa longue carrière, l’entraîneur de Viareggio a également entraîné entre autres Naples, Juventus, Inter et, ces dernières années, Guangzhou Evergrande et le Équipe nationale chinoise. Voici un extrait des paroles de M. Lippi.

“Il y a déjà eu des appels pour s’entraîner …”

«Comment passer les jours? Comme tout le monde les dépasse, avec gfait attention à respecter les restrictions, en espérant que les résultats commenceront à arriver, alors vous (Sky Sport, ndlr) nous donnez une bonne main, nous voyons tous les matchs, non seulement la Juve et l’Italie mais tous les grands champions italiens qui sont d’un grand encouragement pour ce match difficile ».

«Urgence du coronavirus en Chine? Là, il a été abordé avec une grande rigueur, en particulier à Wuhan qui 60 millions de personnes ont été isolées. Il a été gagné en termes de bataille contre le virus. La ville, les restaurants, les hôtels ont rouvert. Ils n’ont plus d’infections, mais parmi tous ceux qui reviennent du monde, ils ont trouvé environ 500 infections et les ont tous mis en quarantaine, le seul problème vient de ceux qui viennent de l’extérieur. “

“Former l’Italie à nouveau? Je l’ai déjà donné. En termes enthousiastes comme dans ce cas, moins comme en Afrique du Sud, la troisième fois serait trop. Je n’ai plus l’intention de m’entraîner, surtout les clubs. Peut-être que dans quelques mois si je n’ai pas envie de faire quoi que ce soit, si une équipe nationale pas très loin comme la Chine arrive, j’y penserais. Il y a déjà eu des appels, mais cela s’est également produit: nous pensons y mettre un terme le plus tôt possible, que ce virus cessera de tuer des gens. Passons l’été et voyons».