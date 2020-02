“Je n’ai rien compris. Le score du gardien?”

pour Ascoli le héros de Juve Stabia est son gardien de but, Ivan Provedel, qui avec une tête à 95 ‘a établi le score sur le score définitif et mérité 2-2 (Cliquez ici pour revivre le match).

Ce sont les mots du défenseur jaune et bleu à la fin des matches pour les microphones DAZN, après avoir reçu l’étreinte de ses coéquipiers et des fans: «J’ai vu le ballon dans ma disponibilité et j’ai essayé de le frapper, et je sais que ça s’est passé comme ça mais je ne peux que suppose-le parce qu’alors je n’ai rien compris. Ce sera certainement un beau souvenir, mais le plus important est de ne pas retourner à Castellammare les mains vides après une excellente performance. “

Et il ajoute: «Mieux en seconde période? L’entraîneur nous a seulement dit de faire tourner le ballon plus vite mais de continuer comme ça, car le chemin emprunté était le bon. Le dévouement pour l’objectif? À mes compagnons, ma mère, ma copine et tous ceux qui sont proches de moi. Ce point peut être bon pour le moral, mais l’objectif n’est que le salut, et je l’aurais dit même si nous avions gagné “.