“Je ne comprends pas ce que l’arbitre a pu voir”

Séville a sidéré la décision du collègue Martínez Munuera d’annuler le but de Luuk de Jong au Bernabéu alors que le score était toujours nul. L’un des plus expressifs était le technicien, JUlen Lopetegui, qui est allé au vestiaire à la pause en criant: “C’est dommage!”. Le directeur sportif lui-même, Monchi, a dû le calmer pour éviter de plus grands maux.

18/01/2020 à 18:59

CET

S.F.

Par la suite, lors de la conférence de presse, Lopetegui a utilisé un autre ton, mais a gardé sa colère. “Je ne sais pas comment j’ai protesté”, a-t-il commencé, après avoir été interrogé sur ses doléances. “Je ne peux pas deviner ce que l’arbitre a pu voir. Je pars un peu frustré car c’était un moment clé après une bonne première partie de nous », a-t-il déclaré.

“Au début de la deuxième partie, nous avons eu un moment où Nous avons donné le ballon à une équipe comme le Real Madrid, qui attaque toujours très bien. Ensuite, l’équipe a été refaite, nous avons fait match nul et nous n’avons pratiquement pas eu le temps de nous installer avec le 1-1 ou de pouvoir changer de joueur “, a-t-il déclaré.

“Dans la phase finale du match, nous avions des options à égalité et Madrid a également eu ses chances de marquer. Dommage que nous n’ayons pas eu raison avec Jésus [Navas] ni avec celle d’En-Nesyri. On devient triste“a réitéré l ‘entraîneur de Séville.

“Nous sommes dans le monde du football depuis de nombreuses années et il y a des choses qui peuvent vous surprendre, mais dans celui-ci en particulier, je ne vois rien“, a-t-il souligné à propos du jeu controversé de la première mi-temps.” Obtenir 0-1 pour se reposer vous laisse une marge de manœuvre. Je ne sais pas ce qui se serait passé ensuite, parce que c’est du football, mais il me semble que cela se produit à un moment très important du match. ” Lopetegui.