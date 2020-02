“Je ne garde que le résultat, trop nerveux alors le coup de grâce de Fabio …”

QUATRIÈME (NA). Victoire mesurée lors de la dernière manche du championnat Quatrième football, qui est confirmé comme la quatrième force de Groupe B de première catégorie, battu là-basInterpianurese grâce à un but de Rizzo.

LA PEUR SUR LE TERRAIN, MAIS LE TEST NÉGATIF

L’entraîneur des Phlégréens, Perna, dans l’analyse des performances de ses garçons paraissait quelque peu insatisfait: “Nous sommes allés sur le terrain inexplicablement nerveux, malgré le but de Rizzo je n’étais pas content du test de l’équipe, car nous n’avons pas pu affirmer nos qualités . – a expliqué l’entraîneur des Quartesi – Dans l’intervalle, j’ai essayé de secouer, mais je n’y suis que partiellement parvenu, puis la blessure de Fabio a complètement éteint la lumière (Le garçon victime d’une blessure en seconde mi-temps, à l’hôpital il a repris et est revenu alerte, juste une grosse note de l’éditeur effrayante). Après un arrêt long et pénible, à cause de la blessure, le match s’est prolongé mais l’esprit des joueurs sur le terrain s’est tourné vers les nouvelles de la salle d’urgence. Je ne garde que le résultat de ce match, pour le reste il faut l’oublier rapidement ».