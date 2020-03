“Je ne jouerais jamais dans River ou Racing”, a admis l’ancien joueur d’Independiente et Boca Emmanuel Gigliotti

Pendant que le football est arrêté par lui coronavirus, la maladie appelée pandémie due à Organisation Santé mondialeCertains joueurs, entraîneurs et présidents en profitent pour donner des notes aux médias. Dans Mexique, il n’y a pas encore de quarantaine totale et obligatoire. Cependant, Liga MX Il a été suspendu jusqu’à nouvel ordre car presque toutes les compétitions de niveau professionnel.

Emmanuel Gigliotti, un ancien joueur de Boca et Independiente, a parlé d’un possible retour à Rojo et a déclaré: “J’ai le désir de retourner à Independiente mais dans le football on ne sait jamais.” Et il a ajouté: “Je ne jouerais jamais en rivière ou en course”.

D’autre part, il a expliqué comment la situation des COVID–19 dans Mexique. “La quarantaine n’a pas été décrétée ici. Il y a 15 jours, il y a eu un grand récital avec près de 50 000 personnes”, a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec Radio La Red (AM 910).

Pour finir, l’ancien attaquant de Columbus de Santa Fe, a déclaré: “Je Columbus Je l’aime, mais j’ai obtenu 3% après huit ans. “