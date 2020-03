«Je ne pense pas qu’il soit possible de ne pas aimer Neil Warnock»

Date de publication: Mercredi 25 mars 2020 6:13

Aimez-le ou détestez-le, il ne fait aucun doute que Neil Warnock laisse une impression durable sur tous ceux qu’il rencontre.

Lors de son séjour à Sheffield United en 2006, il a signé avec un jeune attaquant français inconnu de Troyes AC du nom de Christian Nadé. Un jeune Nadé allait devenir un héros des Lames après avoir remporté le vainqueur d’une célèbre victoire contre Arsenal.

Nadé, maintenant âgée de 35 ans, joue toujours au côté de la ligue écossaise Annan Athletic. Mais il revient avec émotion sur son temps sous Warnock à Bramall Lane.

Il a dit au Talkin Fitbaw Podcast:

“J’adore le gars, je ne pense pas qu’il soit possible que quelqu’un ne l’aime pas.

“On a un truc en France, quand on perd un match, on rentre à la maison et personne ne parle dans le bus, tout le monde a peur de parler quand même.

“Il serait celui qui crée l’atmosphère dans le bus.

“La première fois que je me souviens que nous avons joué à Tottenham, nous avons perdu, et sur le chemin du retour, c’est lui qui dit” Arrêtez le bus, je prends de la pizza pour tout le monde! “Et tout le monde crie et tout ça et je me dis” nous venons de perdre ce qui est qui se passe ici?

“Il était incroyable, il venait et disait” Christian que fais-tu ce soir? “

“Je dirais que je vais juste rentrer chez moi, il disait alors” viens avec moi, viens te détendre avec moi, laisse traîner ensemble. “

“Quel genre d’entraîneur est-ce?”

Nadé admet qu’il n’a peut-être pas toujours compris ce que le gaffer des Lames disait dans le vestiaire, mais il l’a fait se sentir à 10 pieds de hauteur:

«Le fait est que je ne pouvais pas comprendre ce qu’il disait, tout ce que je sais, il y avait beaucoup de mots F et beaucoup de crachats quand il parlait.

«Ce que j’aime chez l’homme, c’est qu’il n’était pas le meilleur tactiquement ou quoi que ce soit, mais la façon dont il vous mettrait en route pour aller sur le terrain, je n’avais jamais ressenti quelque chose comme ça avant.

«Au cours de ma carrière, personne n’a réussi à me mettre le feu pour aller sur le terrain et oublier tout ce que vous avez autour de vous et vous voulez juste vous battre.

«C’est quelque chose qu’il pourrait apporter à chaque club où il a été, c’est toujours la même chose que j’ai entendu, il n’est pas le meilleur tactiquement ou techniquement, mais il vous a tiré et dès que vous êtes sur le terrain, vous voulez juste vous battre pour le mec.”

