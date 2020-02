“Je ne peux en choisir qu’un”… La star de Liverpool choisit trois équipes auxquelles il pourrait se joindre en raison de l’incertitude des contrats – HITC

Le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum envisage un jour le retour aux Pays-Bas.

Le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum a déclaré à RTV Rijnmond qu’il pensait qu’il rejoindrait l’un des PSV Eindhoven, Feyenoord ou Sparta Rottderam.

Les Reds ont bondi pour signer Wijnaldum en 2016 après sa relégation avec Newcastle, et certains se sont demandé s’il serait vraiment assez bon pour Liverpool.

Pourtant, en trois ans et demi au club, Wijnaldum a été un pilier de l’équipe de Jurgen Klopp, les aidant à remporter la Ligue des champions la saison dernière.

Wijnaldum semble désormais prêt à remporter la Premier League et a marqué le premier but lors de la victoire de lundi contre West Ham United, mais son avenir à long terme semble incertain.

Le contrat du Néerlandais expire en 2021, ce qui signifie qu’il ne lui reste plus que 18 mois, et Liverpool doit décider de prolonger ou non ce contrat.

Il semble probable qu’ils le feront, mais le joueur de 29 ans a maintenant exposé ses plans pour l’avenir – et cela implique un retour aux Pays-Bas.

Wijnaldum a choisi trois de ses anciens clubs – Feyenoord, PSV et Sparta Rotterdam – comme clubs qu’il souhaite rejoindre, mais sait qu’il ne peut en choisir qu’un, soulignant spécifiquement Sparta étant donné qu’il est parti à l’âge de 14 ans seulement.

«Je me vois retourner à Feyenoord, au PSV ou à Sparta», a déclaré Wijnaldum. «Je regarde parfois Sparta, puis je pense:« Eh bien, ce serait bien si j’y jouais au cours de mes dernières années. » Aux Pays-Bas, j’ai joué dans trois clubs et j’ai eu une très bonne impression sur les trois, mais vous ne pouvez en choisir qu’un », a-t-il ajouté.

Le PSV a les meilleures chances de signer Wijnaldum en 2021 étant donné qu’il est le club le plus riche du lot, bien qu’il revienne à Rotterdam avec Feyenoord – qui a un penchant pour ramener des joueurs, tels que Dirk Kuyt, Robin van Persie, Leroy Fer, Jordy Clasie et Rick Karsdorp dans la mémoire récente – serait attrayant.

Sparta semble être un club où Wijnaldum pourrait réduire son milieu de la trentaine, donc ils ne semblent pas être une menace pour le moment, mais Liverpool doit être conscient que le milieu de terrain pense déjà à son avenir loin d’Anfield.

Dans d’autres nouvelles, Moyes affirme que le joueur de West Ham a fait quelque chose que personne d’autre n’a fait depuis 2015