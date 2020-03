Lors d’un Instagram en direct avec Sky Sport UK, Harry Kane il a admis qu’il n’était pas sûr de son séjour à Tottenham pour la prochaine saison. L’attaquant anglais n’a pas exclu un éventuel adieu aux Spurs. Malgré avoir déclaré tout son amour pour Tottenham, Kane n’avait pas envie d’assurer les fans de son séjour.

Les mots de Kane

“Rester? C’est une de ces questions auxquelles je ne peux pas répondre par oui ou par non. J’adore les Spurs et je les aimerai pour toujours, mais j’ai toujours dit que si je sentais que nous ne grandissons pas et que nous n’allons pas dans la bonne direction, je ne resterais pas juste pour l’amour de le faire. Je suis un footballeur ambitieux, je veux m’améliorer et devenir l’un des meilleurs au monde. Je ne peux pas dire que je resterai pour toujours, mais ce n’est pas exclu non plus. “