“Je ne suis pas à la retraite avant mes 39 ans”, a déclaré le champion de la Copa Libertadores avec Estudiantes Mariano Andújar

Près de 37 ans et avec un contrat en vigueur jusqu’en juin 2021, Mariano Andújar n’avait pas encore parlé publiquement de son avenir sportif. “Le moment d’y penser viendra”, a répondu l’ex-gardien de but de l’équipe nationale argentine avant chaque interrogation. Mais l’avenir est venu. Et il a pris une décision.

“Je veux prendre ma retraite à 39 ans avec le maillot des Estudiantes”, a déclaré le capitaine Pincha au cours des dernières heures. Et le soulagement a repris la partie rousse de la ville de La Plata. Apertura Champion 2006 et Libertadores 2009, Andújar est l’une des plus grandes idoles de l’histoire récente des étudiants. Et il continuera à écrire plus de chapitres.

Pendant ce temps, José Basanta, un autre ancien étudiant et équipe nationale, a également révélé au cours des dernières heures qu’il souhaitait conclure sa carrière dans le club qui l’avait vu naître. Sur le point d’avoir 36 ans, le défenseur met fin à son contrat au Mexique dans deux mois, il a reconnu: “S’il me donne le physique, j’aimerais continuer à jouer (…) Terminer ma carrière à Estudiantes serait très agréable.”