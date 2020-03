“Je ne suis pas allé à Milan parce que j’ai un problème cardiaque”

Antonee Robinson, Arrière américain avec une citoyenneté anglaise militante Wiganc’est il était très proche de porter la chemise de Milan en janvier. La transaction semble avoir été conclue sur la base d’un prêt avec obligation de remboursement fixé à environ 7 millions.

Cela aurait été un bon coup qui aurait permis au joueur de grandir à l’instar de Theo Hernandez, tout en donnant à l’ancien Real Madrid un bon remplaçant. Comme on le sait, alors, tout a sauté et maintenant c’est la classe de 1997 qui révèle le fond de l’échec du transfert sur les réseaux sociaux.

Les déclarations du joueur

«Je voulais informer les fans de ma situation, étant donné les nombreuses personnes qui m’ont demandé si je vais bien et pourquoi je ne suis pas sur le terrain depuis janvier.

Lors de mes visites médicales pour un éventuel transfert à Milan le dernier jour de marché, une irrégularité a été constatée dans ma fréquence cardiaque. Des tests supplémentaires étaient nécessaires pour permettre la finalisation et la ratification du transfert, mais le temps manquait pour le faire le dernier jour de bourse.

Depuis mon retour à Wigan, je me suis entraîné avec l’équipe pendant que je surveillais et j’ai passé une période d’examens et de traitements. Je me sens très bien, mais c’est un problème qui doit être résolu pour que je puisse rejouer.

Après avoir consulté le personnel médical du club et des spécialistes indépendants, il a été déterminé que j’avais besoin d’une procédure médicale ce mois-ci pour résoudre l’irrégularité du rythme cardiaque, une procédure appelée ablation. Je tiens à remercier tout le monde à Wigan pour leur soutien pendant cette période, en particulier le personnel médical du club. Merci pour votre soutien et j’espère être de retour sur le terrain dès que possible “.