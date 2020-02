“Je ne suis pas d’accord avec ça”: points clés de la première saison de la série Netflix nnda nnlt Off Side

«Je ne suis pas d’accord avec ça» (en espagnol) est la nouvelle série Netflix qui présente les producteurs de «Stranger Things», Dan Cohen et Shawn Levy. Basée sur le roman graphique de Charles Forsman du même titre, cette production est une chronique des hauts et des bas d’une fille de 15 ans nommée Sydney, interprétée par Sophia Lillis, une actrice qui a fait ses débuts il y a quelques années dans ‘It: Chapter 1’.

La plate-forme de streaming populaire a annoncé que la première saison de “I Am Not Okay With This” comportera huit épisodes de 30 minutes. La nouvelle série est dirigée par Jonathan Entwistle, responsable de la grande adaptation d’un autre livre de Forsman, ‘La fin du monde F *** ing ».

Sydney semble avoir une sorte de pouvoirs télékinétiques, dans la bande-annonce, nous la voyons couverte de sang et fuyant la police, ce qui indique que ses pouvoirs peuvent être très dangereux s’il ne les contrôle pas (Photo: Netflix)

Le casting comprend également Wyatt Oleff (It), Sofia Bryant (The Good Wife, The Code), Kathleen Rose Perkins (Episodes), Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water) et Richard Ellis (Should I Do It?).

HISTOIRE ET SYNOPSIS DE «JE NE SUIS PAS D’ACCORD AVEC CELA»

L’histoire suit la vie de Sydney, une jeune fille de 17 ans, qui vit la scène de l’adolescence face à l’école, les conflits avec sa mère, sa sexualité, la honte, l’angoisse, le béguin qu’elle ressent pour sa meilleure amie et d’autres problèmes typique de son âge.

Cependant, au fur et à mesure que sa vie se développe, Sydney commence lentement à découvrir qu’il a des pouvoirs télékinétiques, qui entrent en collision avec le reste des changements qu’il vit et compliquent tout.

Cette nouvelle comédie est pleine de mystère, d’humour noir, de sarcasme et d’une bonne dose de cynisme chez les adolescentes. La série combine l’essence de «La fin du monde F *** ing’: Une fille confuse et chaotique; et «Stranger Things»: le même adolescent développe des pouvoirs télékinétiques comme Eleven.

Cette série est le mélange parfait de “The End of the F *** ing World” et “Stranger Things” (Photo: Netflix)

REMORQUE «JE NE SUIS PAS D’ACCORD AVEC CE»

Dans la bande-annonce présentée par NetflixSydney est vue recouverte de sang fuyant la police, offrant un petit aperçu de certains des problèmes liés à ses super pouvoirs.

Selon une déclaration de la plateforme de streaming populaire, les producteurs de «Stranger Things» et le réalisateur de «The End of the F *** ing World», ont travaillé ensemble pour cette nouvelle série basée sur le roman graphique de Charles Forsman.

Netflix Il a rejoint des éléments de deux de ses séries jeunesse les plus populaires pour créer un projet unique qui promet de captiver le public de cette plateforme de streaming.

ACTEURS ET PERSONNAGES

Sophia Lillis comme Sydney.Sofia Bryant comme Dina.Wyatt Oleff comme Stanley Barber.Kathleen Rose Perkins comme Maggie.Aidan Wojtak-Hissong comme Liam.Richard Ellis comme Brad Lewis.Deux de ses enfants arrivent à Netflix avec une nouvelle série à venir- majeur qui promet de battre Stranger Things (Photo: Netflix)

ÉQUIPE CRÉATIVE

La série est créée par Jonathan Entwistle et Christy Hall, qui sont reconnus comme producteurs exécutifs aux côtés de Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry. Entwistle devrait également diriger la série.

Avec ces informations d’identification, nous pouvons nous attendre à une histoire sombre et drôle qui nous montre un aspect différent de l’expérience adolescente, remplaçant les problèmes traditionnels par des super pouvoirs qui ne font qu’aggraver la situation.

Cette série surnaturelle pour adolescents comprendra huit épisodes de 30 minutes et sortira en 2020 (Photo: Netflix)

QUAND “JE NE SUIS PAS D’ACCORD AVEC CELA” SERA PREMIERE?

La série arrive sur la plateforme le 26 février, ce qui signifie que vous pourrez la voir avant de connaître le sort d’Eleven et de la compagnie dans la saison 4 de Stranger Things.

Netflix Il a informé que “Je ne suis pas d’accord avec ça” comportera 8 chapitres de 30 minutes, donc c’est parfait pour un marathon.

Basée sur le roman graphique de Charles Forsman, la série des coupures sur l’âge suit Sydney, interprétée par Sophia Lillis (Photo: Netflix)

“Je ne suis pas d’accord avec ça” AURA-T-IL LA SAISON 2?

Sophia Lillis, vedette de «I Am Not Okay with This», la nouvelle série de NetflixIl a évoqué une éventuelle deuxième saison: «J’espère bien! Mais à part ça, j’ai quelques autres choses sur le point d’être libérées: [la película de terror fantástico] “Gretel & Hansel: A Dark Fairy Tale” et [una comedia que se llama] Oncle Frank », a déclaré l’actrice dans une interview avec Vogue.

«L’année dernière, j’avais un travail d’un emploi à un autre et maintenant tout va se passer en même temps, alors je vais passer un bon moment. Après tout cela, j’ai un autre projet en attente, mais je ne sais pas combien je peux compter pour l’instant … C’est un western! », A-t-il ajouté.

QUI EST SOPHIA LILLIS?

New York, de Brooklyn elle-même, Sophia Lillis, dix-huit ans, a tout pour devenir la nouvelle idole de l’industrie du divertissement.

Sa carrière ne fait que commencer, mais il a déjà surpris avec son interprétation il y a quelques années de Beverly Marsh dans le film d’horreur It, l’adaptation du roman de Stephen King. Son rôle le plus récent a été dans la série télévisée HBO Sharp Objects, où il a joué la jeune version de Camille Preaker, un personnage qu’Amy Adams donne à la vie en tant qu’adulte.

Sophia Lillis a commencé à jouer à l’âge de sept ans (Photo: Instagram)

