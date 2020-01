«Je ne suis pas fou» – Conte se lamente sur Man Utd loanee Sanchez

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 4:46

Antonio Conte se dit «pas fou» après avoir laissé Alexis Sanchez sur le banc pour Match nul 1-1 de l’Inter Milan contre l’Atalanta samedi.

Le Chilien n’a fait que quatre apparitions dans toutes les compétitions de l’Inter cette saison après l’avoir signé de Manchester United sur un prêt d’une saison.

Sanchez a subi un blessure à la cheville en septembre et n’a pas joué depuis mais a été sur le banc de l’Inter lors de leurs deux derniers matches de Serie A contre Naples et Atalanta.

Et Conte a semblé critique après qu’on lui ait demandé pourquoi Sanchez n’avait pas commencé pour les Nerazzurri.

“Vous mentionnez Sanchez – enfin messieurs, les joueurs doivent être aptes à jouer”, a déclaré Conte entre guillemets via le Manchester Evening News.

“Je ne suis pas fou. Donc, soit je suis un crétin, soit je veux me faire du mal. Je crois qu’un plus un équivaut à deux. Si vous en faites un plus un égal à cinq…

«Si je mets quelqu’un hors de notre équipe, c’est pour une raison. Il ne s’agit pas de faire un hara-kiri ou parce que je suis fou. »