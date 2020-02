“Je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde” »Football Press

Mardi 25 février 2020

L’entraîneur de Manchester City a remercié les mots de sa paire du Real Madrid lors du match précédent que son équipe affrontera à Santiago Bernabéu pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, bien qu’il ne soit pas d’accord pour dire qu’il est l’entraîneur le plus remarquable de la planète.

Le directeur technique de Manchester City, Josep Guardiola, s’est exprimé dans l’antichambre du match contre le Real Madrid valable pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne. L’hispanique a réfuté Zinedine Zidane, un technicien des «merengues», qui a déclaré que celui formé à Barcelone était le meilleur stratège du monde, ce qu’il a rejeté.

«Je veux vous remercier pour vos paroles et je ne veux pas vous contredire, mais je ne le suis pas. Je n’ai jamais prétendu être le meilleur de ma profession, je n’ai jamais compris qui est le meilleur quand les artistes sont les footballeurs. Ce n’est pas quand j’ai commencé que j’ai pensé à essayer de l’être », a-t-il déclaré, soulignant l’entraîneur de 49 ans lors d’une conférence de presse avant la réunion de demain.

En outre, Pep a salué le travail de l’entraîneur français en charge de l’équipe de Madrid. «Ce que Zidane a fait en Europe ne va pas se répéter, ou ce sera très difficile. Gagner trois champions d’affilée dans ce football démontre la grandeur de cette équipe, de ce club. Je ne suis pas venu ici, mais j’imagine que ceux qui connaissent le poids de leur histoire », a-t-il dit.

L’ancien Bayern Munich reviendra après six ans au Bernabéu, où il a affronté pour la dernière fois les reng merengues. «Je me souviens de 0-4 à Munich, mais je me souviens du Bernabéu que nous avons joué un bon match, en particulier dans la première partie, mais ils sont venus une fois et Benzema a marqué. C’était assez égal, je dirais. Madrid est maintenant très différent de quand je jouais ou quand je m’entraînais avant, c’est beaucoup plus agressif, avancez », a déclaré Pep.

Enfin, Guardiola ne voit pas comme une dernière chance pour Manchester City de disputer la Ligue des champions. «Bien sûr que non, ils auront plus d’opportunités. C’est une belle opportunité. Nous connaissons le défi auquel nous sommes confrontés. Quand vous allez mourir, il n’y a plus d’opportunités, mais quand vous êtes en vie, vous ne savez pas ce qui va se passer. Nous avons préparé les deux matchs. Soyez nous-mêmes et jouez un grand jeu », a conclu l’espagnol.