“Je ne suis pas sûr de la reprise de l’entraînement pour le 4 mai”

Interviewé sur les microphones de Tg2 Post, le ministre des politiques de la jeunesse et des sports Vincenzo Spadafora a publié des déclarations concernant la réalité sportive actuelle et la reprise possible du championnat.

A la veille de l’assemblée de la Lega Serie A, prévue pour le mardi 21 avril, et seulement deux semaines après la fatidique reprise de l’entraînement, les questions sur l’avenir du football semblent en effet loin de trouver une réponse. Précisément à ce sujet, nous rapportons ci-dessous les déclarations du ministre.

“Nous devons comprendre si le sport et le football peuvent récupérer”

«Vous recommencez avec le football? Le sport n’est pas seulement le football et le football n’est pas seulement la Serie A. Il est également vrai que c’est une industrie importante d’un point de vue économique, en termes de chiffre d’affaires et de taxes, il est donc juste de se concentrer sur la ligue principale.

“Réduction de salaire? Je n’entre pas la valeur éthique possible des frais. La Serie A est un monde qui vit différemment du reste du sport. Inévitablement, le monde du football doit reprendre, mais seulement si les conditions du pays existent. 4 mai nous reprendrons lentement, mais nous devons comprendre si le sport et le football peuvent le faire. L’entraînement, s’il devait reprendre, ne donnerait pas la certitude de reprendre le championnat. “

« La FIGC Je présenterai le protocole de formation mercredi lors d’une réunion. Mais il faut être très clair: moi aujourd’hui Je ne donne absolument aucune certitude sur la reprise de l’entraînement le 4 mai, encore moins sur le redémarrage du championnat».