“Je ne veux pas arrêter le football. Je laisse la responsabilité de le faire au gouvernement”

Un autre soir, d’autres déclarations: Gabriele Gravina, président FIGC, était un invité de Che Tempo che Fa. Suite à ses déclarations, tirées de Sportface.it.

Les mots de Gravina

«Nous avons actuellement deux groupes apparemment opposés. Le courant de pensée qui croit que toute activité liée au sport doit être fermé, et le courant de pensée, que je poursuis, qui demande de continuer. Il y a plusieurs raisons, je me réfère au possible: l’opportunité, qui se réfère à des éléments objectifs, pour laquelle j’ai parlé du mois de juin parce que je crois que l’Italie peut vivre un moment de soulagement par rapport à maintenant, puis J’ai parlé des différends liés aux compétitions sportives. Nous savons très bien ce qui pourrait conduire à la suspension définitive, une confusion absolue du point de vue juridique. Je laisse la responsabilité au gouvernement de décider, je serais soulagé. Vous pouvez imaginer le drame que je vis en ayant à mener ma bataille de manière isolée. L’équipe qui marque le plus de points va gagner le championnat, je suis sûr que nous allons recommencer à jouer, ce qui donnera de la joie aux Italiens ».

Et encore: “J’abandonnerais une fausse rhétorique. Il y a un protocole envoyé à Speranza et Spadafora, nous attendons la validation de notre protocole. Il y a des cliniques qui offrent de la disponibilité, cela ne peut pas être un obstacle au redémarrage d’un mouvement comme celui du football. Je n’ai jamais envisagé la possibilité de fermer le football, un tel choix entraînerait des responsabilités incroyables: je ne peux pas être l’entrepreneur du mouvement footballistique, je ne comprends pas cette résistance à ne pas redémarrer avec toutes les garanties possibles aussi les autres sports ” .

D’un point de vue technique: «En tant que FIGC, je demande à être considéré comme un mouvement d’impact socio-économique en Italie comparable à tout autre secteur. Grâce à notre commission technico-scientifique nous avons développé un protocole qui garantit la négativité d’un groupe fermé, je ne vois aucun souci. Il est très difficile de gouverner le monde amateur, nous faisons un autre raisonnement à ce sujet. Je ne comprends pas la violation éthique d’une institution qui a un grand impact social, je me permets de ne pas entrer dans le bien-fondé des choix des présidents des autres fédérations, mais pour le moment le seul sport professionnel qui a suspendu est le basket-ball. Le football déplace 5.000.000.000 d’euros: nous nous inquiétons d’arrêter aujourd’hui, mais si le football ne redémarre pas, cela aura un grand impact à l’avenir “.