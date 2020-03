“Je ne veux pas de match revanche à River et le meilleur entraîneur est Gallardo”, a déclaré Gustavo Bou

Gustavo Bou, attaquant actuel de New England Revolution, a participé au défi viral de @ Ezzequiel pendant 90 secondes et a été encouragé à répondre à autant de questions en une minute et demie.

Dans sa réponse la plus épicée, l’ancien attaquant d’Olympus and Racing a reconnu qu’il n’aimerait pas avoir un match revanche avec River, le club qui l’avait vu naître. Bien qu’il ait admis que Marcelo Gallardo est le meilleur entraîneur d’Argentine et que le meilleur joueur est Nacho Fernández.

Pour sa part, la Panthère a estimé que son rêve en attente est de jouer avec son frère Walter Bou et qu’il ne jouerait jamais avec le maillot avec Independiente, en raison de son passé marqué en Racing.

Dans d’autres réponses frappantes, Bou a déclaré que le terrain le plus difficile sur lequel il a joué était Croisière dans le Nord et que le gardien de but le plus compliqué qu’il a dû affronter était Franco Armani. Ne le manquez pas!