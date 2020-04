“Je ne veux pas être le fossoyeur du football italien”

Gabriele Gravina, présidente de la Fédération italienne de football (FIGC), a réitéré sa volonté de mettre fin à la saison de Serie A, suspendu depuis le 9 mars à cause du coronavirus, et assuré qu’il ne veut pas être “le fossoyeur” du football italien.

20/04/2020 à 11:57

CEST

EFE

“Ce que je demande, c’est que le football soit considéré comme un mouvement à impact économique dans notre pays, comme d’autres secteurs. La commission médicale scientifique de la FIGC a établi un protocole à suivre qui a été envoyé au ministère des Sports et garantit le négatif d’un groupe fermé d’athlètes, je ne comprends pas les inquiétudes “, a déclaré Gravina dans une interview diffusée tard ce dimanche. à la télévision nationale italienne “Rai”.

“J’insiste sur le fait que le seul sport professionnel qui jusqu’à présent a été définitivement suspendu est le basket-ball. Le football déplace 5 000 millions d’euros, arrêter aujourd’hui serait une catastrophe “, a-t-il ajouté.

Gravina a assuré qu’il vivait des “moments dramatiques” au niveau professionnel dans le but de soutenir le football italien et de pousser vers la reprise de la compétition dans des conditions de sécurité et a souligné que l’abandon de la campagne “entraînerait d’énormes responsabilités” qu’elle ne souhaite pas assumer.

“Une telle décision entraînerait d’énormes responsabilités. Je ne peux pas être le fossoyeur du football italien. Je dois défendre le football et je ne comprends pas cette résistance, ne voulant pas entamer, avec toutes les garanties possibles, une réorganisation du mouvement sportif “, dit-il.

“L’annulation de la saison est une responsabilité que je laisse au gouvernement. Je recevrais la décision avec plus de soulagement. Vous pouvez déjà imaginer le drame que je vis ces dernières semaines, devoir défendre ma bataille de manière presque isolée pour continuer “, a-t-il conclu.