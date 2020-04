“Je n’oublierai pas ce que le Barça a fait pour moi à sa mort” »Presse du football

Mercredi 15 avril 2020

L’ancien gardien de but de Barcelone a souligné le soutien que l’équipe ‘culé’ lui a montré dans ses jours les plus difficiles après avoir été infecté par le coronavirus, soulignant les mots de Carlos Naval, Chemi Teres et Bartomeu. De plus, il a rappelé sa saison au Camp Nou.

L’impact a provoqué dans le monde du football l’état de santé délicat dans lequel Rüstu Reçber était après avoir été infecté par un coronavirus. Déjà guéri, l’ancien gardien turc n’a pas hésité à remercier Barcelone pour le soutien qu’il lui a montré tout en souffrant de la maladie.

«Ils m’ont apporté un grand soutien pendant et après ma maladie. En particulier, Carlos Naval et Chemi Teres m’ont transmis les vœux du président et du club », a avoué le gardien de but de l’équipe« culé »lors de la saison 2003/04.

«Dans de tels moments, les petits détails ne doivent pas être oubliés. Je n’oublierai pas tout ce que le Barça a fait pour moi quand je mourais du coronavirus. Cela m’a donné la vie », a ajouté le gardien de but qui s’est démarqué avec la Turquie lors de la Coupe du monde Corée-Japon 2002.

Rustu a également exprimé qu’il sera toujours “disponible pour Barcelone”. Je tiens à remercier infiniment tout le monde, en particulier M. Bartomeu.

Mais l’ancien gardien de but turc ne s’est pas arrêté là et a rappelé son séjour au Camp Nou, qui, malgré une seule saison, s’en souvient avec une grande affection pour la qualité humaine qu’il a trouvée à Barcelone.

«Je suis fier d’avoir fait partie de cette grande famille. C’est vraiment unique. Au jour le jour, c’est très spécial et il est difficile qu’un jour il soit effacé de mon esprit. Les gens sont fabuleux et aimants. Je ne pourrais jamais vous dire quelque chose de mauvais à propos de cette expérience “, a-t-il expliqué.

Enfin, il a des mots pour Xavi Hernández, qu’il espère voir bientôt sur le banc «Blaugrana». «C’était un plaisir de partager des costumes avec lui, il avait des détails particuliers. Toujours aimante et avec un sourire pour me remonter le moral. Il fera de grandes choses à son arrivée en tant qu’entraîneur », a-t-il déclaré.