“Je pars avec colère pour ne pas avoir gagné” »Football Press

Vendredi 14 février 2020

L’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a commenté ses impressions après l’égalité 2-2 contre Valence au début de la Liga date 24. Bien qu’il n’ait pas pu remporter la victoire contre Mestalla, l’Argentin a souligné le formidable niveau observé sur le court.

L’entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone, a exprimé son amertume après ne pas avoir obtenu les trois points à Mestalla après avoir égalé Valence avec la Liga. Cependant, le trasandino a déclaré que le match contre le «ché» était véhément du début à la fin.

«À la maison, c’est une super équipe, aujourd’hui elle est revenue deux fois. Je pars avec de grands sentiments pour l’effort, le travail et la pression. Je suis fâché de ne pas pouvoir gagner, mais c’était un super match », a déclaré Simeone une fois le match terminé.

Le «Cholo» a souligné la rencontre vibrante avant la peinture d’Albert Celades. «Ce fut un grand match entre deux équipes, chacune a cherché la victoire à sa manière. Ils se sont mieux installés après une demi-heure. En seconde période, c’était similaire. Ils avaient plus de centres, mais nous avons fait des contre et un excellent travail de Vitolo et Correa, donc les attaquants doivent jouer », a-t-il ajouté.

Enfin, le stratège des matelas eros a expliqué les deux recettes tant par une balle arrêtée. «Maintenant, nous n’avons pas les mêmes caractéristiques. Tout comme nous attaquons différemment, nous défendons différemment », a déclaré Simeone.