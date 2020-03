“Je pense que l’arrêt durera plus longtemps que le 3 avril”

l’état d’urgence coronavirus il garde tout le monde (ou presque tout le monde) dans sa propre maison et cela, pour un footballeur professionnel, peut être nocif. La protection de sa santé, cependant, est beaucoup plus importante qu’une séance d’entraînement et Javier berger il le sait bien. L’Argentin, en effet, s’est entretenu avec les micros Cadena 3 pour parler de la situation que traverse toute l’Italie et lui de la quarantaine. la Rome, ayant suspendu l’entraînement jusqu’à une date butoir, il a élaboré un programme personnalisé pour ses athlètes de manière à le maintenir en forme physique.

Les mots de Flaco

«Le club nous a envoyé tout le matériel à la maison, que ce soit des vélos ou quoi que ce soit, et donc nous travaillons. Je pense que cet arrêt durera plus longtemps que le 3 avril, puis quand nous recommencerons, nous aurons besoin de quinze jours de préparation.

En Italie, ils en ont parlé presque comme une blague, jusqu’à ce que les hôpitaux soient touchés. Depuis mercredi dernier, nous sommes en quarantaine à la maison, sans pouvoir rien faire, aller nous entraîner, nous déplacer ou voyager. Je m’entraîne matin et après-midi pour pouvoir diviser la séance en plusieurs parties et occuper le temps. Pour nous qui sortons souvent et voyageons beaucoup, c’est une opportunité d’être avec des enfants et j’en profite. Nous avons dû nous entraîner ce mercredi en plusieurs groupes, mais après les décisions du gouvernement, tout est arrêté. Et nous ne savons pas si cela se terminera vraiment le 3 avril. Cela pourrait durer encore plus longtemps. ”