“Je prends des rêves et des ambitions sur mes épaules. Sur Ciaramella et Casapulla …”

PUTEOLANA (NA). Il y a quelques minutes a confirmé notre aperçu sur le successeur de M. Andrea Ciaramella, sera donc son adjoint John Iodice pour diriger le Puteolana 1902 jusqu’à la fin de la saison, assisté par les préparateurs Pasquale Mezzacapo et Gaetano Toto.

LE CHOIX DE MISTER

Dans la soirée, notre équipe éditoriale a exclusivement rejoint le nouvel entraîneur des Phlégréens, avec qui nous avons analysé les sujets brûlants du moment et le prochain match de championnat: «Certes, la situation actuelle n’est pas facile, nous avons vécu quelques jours mouvementés. Mon choix? Dicté par le fait que je suis une personne ambitieuse qui rêve de faire ça dans la vie. – Iodice a admis – Avant de dire oui, j’ai eu une confrontation avec Mezzacapo et Toto, puis j’ai parlé avec l’équipe pour comprendre les idées et les pensées des garçons, enfin il y a eu la comparaison avec le diesse Cavaliere et le président. J’ai décidé de jouer cette carte importante, consciente de l’importance du carré et des difficultés “.

OBSTACLE IMMÉDIATEMENT DUR ET SUR LE CLUB…

Au prochain tour, les diables rouges défieront Afro Napoli United, une analyse de l’engagement et une clarification nécessaire sur l’entreprise: «Les garçons se sont bien entraînés pendant la semaine, cela peut sembler être une phrase faite mais ce groupe est composé principalement de grands hommes puis de bons footballeurs. Tout le monde a épousé la cause, ils se soucient de la ville et de la chemise qu’ils portent. – explique l’entraîneur des Phlégréens – Afro? Une pierre d’achoppement importante nous attend, malgré les nombreux changements sur le marché, nos adversaires restent une grande équipe bien entraînée par un coach préparé comme Ambrosino. Nous irons là-bas et jouerons un grand match, j’en suis sûr. – Iodice continue – Des rumeurs sur les difficultés du club? Beaucoup de mensonges ont été racontés sur le président Casapulla et sur la société, ils ne les méritent pas du tout. Quand un président décide d’investir du temps et de l’argent dans ce football, je pense qu’il doit être accompagné et soutenu, investir dans une place noble comme Pozzuoli n’est pas facile, alors il apporte des résultats et je crois que personne au début de la saison sur la grille de départ l’aurait mis dans les favoris. ”

ENTRE CIARAMELLA ET LA PREMIÈRE FOIS

Dernier commentaire sur les adieux de Ciaramella: “J’ai une bonne relation avec Andrea, je ne peux que le remercier pour la confiance qu’il m’a accordée ces deux dernières années, il a vu une opportunité à Malte et il l’a saisie pour sa carrière. Le personnel a prévenu? Oui, je pense qu’après un premier contact entre les parties, je pense que votre choix doit être respecté. – conclut Iodice – Lorsque le diesse Cavaliere m’a proposé cette solution, j’ai été confronté à toutes les parties impliquées, j’ai presque 34 ans et je suis déjà deuxième depuis six ans. Bien sûr, je prends une responsabilité importante, je commence immédiatement à monter dans le rôle d’entraîneur mais c’est une incitation supplémentaire à prendre sur les épaules les ambitions et les rêves de cette place ».