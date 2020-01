“Je regarde le verre à moitié plein, on peut grandir” »Football Press

Mercredi 29 janvier 2020

Giuseppe Iachini a exprimé ses impressions après l’élimination des quarts de finale contre l’Inter Milan. Le stratège chilien Erick Pulgar a admis que son équipe avait beaucoup échoué, mais était optimiste quant à ce qu’ils pouvaient continuer à faire en tant qu’équipe pendant le reste de la saison.

Le stratège de la Fiorentina, Giuseppe Iachini, a évoqué la défaite 2-1 de son équipe contre l’Inter Milan, ce qui signifiait l’élimination en quarts de finale de la Coupe d’Italie. Le DT de la “Viola” a exprimé son mécontentement face aux échecs de son équipe, mais il était optimiste quant au reste de la saison pour l’équipe où le chilien Erick Pulgar.

L’Italien a fait une analyse du match, où il n’a pas caché les mauvaises décisions de son équipe. «J’ai vu l’attention, mais en possession du ballon, nous avons commis trop d’erreurs. Nous avons dû profiter du milieu de terrain, même si le court n’a pas aidé. Dans la seconde moitié, nous entrons dans le bon chemin. Au mieux, quand nous grandissions, l’objectif est venu (2-1). L’équipe a continué à le croire, nous avons eu quelques opportunités, mais nous avons dû mieux définir. Mais je regarde le verre à moitié plein, nous pouvons grandir », a déclaré Iachini.

Concernant ce qui s’annonce pour l’équipe Thumb, le stratège avait bon espoir dans la montée de ses élèves. «La Fiorentina est venue à San Siro pour y jouer et nous sommes désolés pour nos fans. Nous devons nous améliorer dans certaines circonstances, mais en termes d’organisation défensive et d’attitude, nous nous sommes améliorés. Nous devrons grandir en travaillant et nous améliorer. Je suis intéressé par le fait que l’équipe ait un match, mais surtout par l’esprit et pour l’instant je suis heureux comme ça », a-t-il déclaré.

Eliminée de la Copa Italia, la Fiorentina doit se préparer à affronter le leader de la Serie A, la Juventus. Celles d’Iachini défilent en treizième position du championnat avec 25 unités, six pour opter pour des compétitions internationales.