“Je regrette d’avoir quitté River, j’y retournerais à l’âge de 27 ou 28 ans”, a avoué Sebastián Driussi

Au milieu de la quarantaine des coronavirus, Sebastián Driussi, actuel joueur Zenit de Russie, a participé au défi de 90 secondes de @ Ezzequiel et a été encouragé à répondre à la plupart des questions en une minute et demie.

L’attaquant de 24 ans a clairement indiqué que est désolé d’avoir quitté le millionnaire dans l’ère gagnante de Marcelo Gallardo, mais il a également admis que lJ’aimerais retourner au club à 27 ou 28 ans.

Pour sa part, il a admis que Nacho Fernandez Il est le meilleur joueur de la rivière actuelle, que Gallardo est le meilleur entraîneur d’Argentine et que Carlos Tevez est le meilleur joueur de football de Boca. De plus, il a reconnu que le meilleur duo a été fait avec Lucas Alario et que son rival maximum dans le jeu est Leandro Paredes, qui était son partenaire dans le club russe.

Finalement, Driussi a dit quel est le secret de Gallardo d’avoir autant de succès pendant tout ce temps: “Soyez sur le bâton toute la journée“Et il a précisé que l’objectif le plus important de sa carrière était celui qu’il avait fait pour Boca à La Bombonera. Regardez: