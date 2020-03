“Je remercie trois personnes et j’espère que bientôt l’étoile brillera à nouveau”

FRATTAMAGGIORE (NA). Hier, le Frattese a annoncé son retour au personnel, Raffaele Bassolino à la reprise sera le nouveau team manager des nerostellati, pour lui c’est un retour. Voici ses premiers mots:

«C’est un honneur pour moi de revenir jouer le rôle de Team Manager sur cette place. Frattamaggiore est ma ville et je mettrai toute ma passion au service de la société, mêlée d’expérience et de compétences sur le terrain. Les remerciements à la propriété dans le peuple d’Adam et Raffaele Guarino sont un must et je tiens également à remercier Dino Nardiello, promoteur de mon retour à la direction noire. Lorsque tout redeviendra normal et j’espère que cela se produira dans les plus brefs délais, nous commencerons à travailler dur pour faire rayonner notre bien-aimée Stella. ”