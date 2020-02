“Je rencontre beaucoup de frères. Au revoir? Je ne serais jamais parti mais …”

NAPLES. Cet après-midi à 16h loggetta défiera les murs amicaux là-bas Red Star 2006, course valable pour la 20e manche du championnat de France Groupe de première catégorie B. Les précieux points de salut sont à gagner.

LE GRAND EX

Parmi les rangs étoilés un grand ex du rossoblu, qui malheureusement ne sera pas de la partie, on parle clairement de Francesco Trinchillo: «Effet étrange, douze ans à la Loggetta où je trouve beaucoup de frères plus que des amis. Déjà au match aller, c’était particulier de leur faire face, entre autres je me suis aussi blessé et donc dans la victoire la malchance. Maintenant je suis sorti, mais rentrer chez moi est sans aucun doute toujours un plaisir. “

RAPPELEZ-VOUS À ROSSOBLU

Rappelez-vous en rossoblu, beaux et moches qu’ils sont: “Beaucoup de beaux moments, trop nombreux, mais j’en choisis deux: la demi-finale des séries éliminatoires et la finale éliminatoire perdue après un grand championnat, peu importe le résultat, c’était une grande année. – Trinchillo se souvient – Un mauvais moment certainement les premiers mois de l’année dernière, puis en décembre je suis parti, je n’ai pas été pris en considération mais pas de rancune. Tout le monde fait ses choix. Je regrette seulement le manque de clarté dans la fin de la relation, et je tiens à répéter que je n’aurais jamais quitté la Loggetta si je n’avais pas été coincé.

ÉTOILE EN DIFFICULTÉ MAIS …

Lors de la victoire au match aller contre son ancienne équipe qui arrive désormais au rendez-vous après la “blessure” de Capri: “Je suis arrivé cette année au Red Star 2006, le match aller était bon, une des rares victoires à domicile pour nous. Je connais trop bien la Loggetta, maintenant je suis confiant, ils ont changé le système de jeu et je pense que le 6-0 ne nous fait certainement pas baisser notre attention, le Capri est d’une autre catégorie, entre autres nous sommes en difficulté du point de vue des absences, dont beaucoup sont disqualifiés et blessés. Je sais très bien que Loggetta est très fort à la maison, mais nous sommes capables de donner le meilleur de nous-mêmes, nous sommes confiants ».

CAPITAINE FAVORI

Un joueur à “voler” à la Loggetta en ce moment: “Trop facile, mais pas parce que les autres sont rares, mais je prendrais tous les compagnons historiques de mille batailles, mais si je dois vraiment choisir, je n’ai aucun doute, je prends le capitaine Alterio”.