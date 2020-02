“Je rends hommage à la force de l’équipe” »Football Press

Dimanche 09 février 2020

Le stratège de Barcelone, Quique Setién, a exprimé ses impressions après la victoire 3-2 de Barcelone sur le Betis en tant que visiteur. Le directeur technique des «culés» a évoqué la force de son équipe à rester concentré après deux descentes.

L’entraîneur de Barcelone, Quique Setién, a livré sa vision de la rencontre au cours de laquelle les «culés» ont dû souffrir pour vaincre le Real Betis en tant que visiteur. Le stratège a insisté sur la mise en évidence de la force mentale de ses dirigeants et a salué la performance de l’équipe «blaugrana».

Pour le directeur technique, le match de l’équipe Arturo Vidal est largement passé par l’attitude de l’équipe catalane: «Il faut donner beaucoup de valeur à cette victoire, le Betis est une super équipe et a joué à domicile, nous étions contre très vite et nous continuons à réaliser le plan établi, et il a un mérite extraordinaire, nous avions la foi et nous avons réussi à égaler, puis dans la deuxième partie que nous contrôlons presque complètement, je donne beaucoup de crédit à toute l’équipe », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le développement de la tactique demandée par le récent entraîneur de Barcelone, Setién a déclaré: «Je pense que nous nous sommes améliorés, nous n’avons pas reçu autant d’occasions malgré le fait que certains décalages se produisent toujours au-dessus mais je suis satisfait de l’attitude défensive J’étais à Bilbao, dans la seconde moitié, nous n’avons accordé pratiquement aucune occasion ».

Enfin, le DT a fait référence au VAR, qui n’a pas infligé de pénalité claire à Lionel Messi à la fin du match. “Le problème n’est pas le VAR, nous avons un outil extraordinaire qui aide à rendre le football plus équitable, il est peut-être encore tôt pour le sortir, je comprends que nous devrons unifier les critères qui nous permettront de mieux comprendre les choses, les décisions qui ne sont pas comprises, des mouvements similaires qui sont vus et d’autres non, vous devez lui donner du temps », a-t-il déclaré.