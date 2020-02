“Je rêve de C avec ces couleurs. Des exultations exagérées?”

Parmi les meilleurs Under de son rôle, Genny Rondinella, arrière droit classe 2001, joue une saison de haut niveau avec le maillot de Savoia, se distinguant également par ses qualités offensives 4 buts à son actif en 18 matches de championnat.

Ci-dessous la belle interview donnée par le jeune joueur d’Oplonga aux chaînes officielles du club, lors de la section Gazzetta di Oplonti:

Quatre buts en championnat représentent un butin important pour un latéral arrière fluidifiant: est-ce le mérite de votre passé en tant qu’attaquant externe? «Le mérite est du travail accompli dans la formation et les conseils de l’entraîneur. J’avoue que je suis très offensé. “

Derrière vous, il y a un grand défenseur, à la fois central et latéral, qui répond au nom de Matteo Dionisi: vous aide-t-il beaucoup avec ses conseils? «Oui, Matteo m’aide beaucoup, me donne beaucoup de conseils. Il en va de même pour Ciro Poziello et Antonio Guastamacchia, deux autres défenseurs avec une grande expérience “.

Vous avez grandi au sein des Savoy National Juniores et êtes maintenant un détenteur inébranlable de la première équipe: quels sentiments avez-vous ressentis sur ce chemin? “C’est un grand plaisir de jouer dans un tel carré, avec un fan toujours prêt à nous soutenir. C’est un sentiment indescriptible, venant du secteur jeunesse, de devenir le premier coéquipier “.

Monsieur Parlato vous a fait confiance et vous le remboursez au mieux: quelle est votre relation avec votre coach? “C’est une très bonne personne sur et en dehors du terrain. C’est un excellent entraîneur. Il me donne beaucoup de conseils et moi, dimanche, j’essaye de ne pas le décevoir “.

Jouer dans un stade important comme Giraud est un privilège pour quelques-uns: à quel point le soutien des fans est-il important pour vous? “C’est comme avoir un douzième homme sur le terrain. Mais il en va de même lorsque nous jouons à l’extérieur: il est difficile de trouver un autre supporter comme le nôtre. “

Il reste 12 matchs d’ici la fin, jusqu’à présent ce fut un Savoy record: quel est l’objectif personnel et collectif? “Sur le plan personnel, le but est de se retrouver parmi les professionnels et j’espère le faire avec cette chemise. Au niveau collectif, nous voulons atteindre le sommet ensemble. “

Si vous deviez choisir un moment de cette saison que vous porterez pour toujours, lequel choisiriez-vous? «Le plus beau moment? Tout a commencé avec la victoire de Palerme: je pense que c’est un moment inoubliable de sortir victorieux d’un stade comme Renzo Barbera. “

De votre côté du jeu, vous vous retrouvez en duo avec Tascone et Cerone: est-il plus facile de jouer avec deux qui donnent le ballon “vous”? «J’ai certainement le privilège de pouvoir jouer à leurs côtés. Mattia est l’un des 2000 plus forts de cette catégorie alors que Federico nous le connaissons tous “.

On connaît déjà Rondinella sur le terrain, Genny en dehors du rectangle vert toujours pas: quel garçon es-tu et quels sont tes hobbies? “Je suis un garçon très calme, mais un peu délicat: Monsieur Parlato se moque toujours de moi pour ça. Loisirs? Jouez à la PlayStation et passez du temps avec vos amis. “

Vos exultations sans chemise ont été un sujet de discussion: que dites-vous, la prochaine fois que nous inventerons une nouvelle exultation “sans détective”? “J’espère exulter à nouveau, mais cette fois sans ôter ma chemise: je vais trouver une autre exultation.”