“Je rêve de jouer dans la Bombonera et mon idole est Carlitos Tevez”, a admis Lucas Torreira.

Lucas Torreira, footballeur actuel du Armurerie Anglais, a participé à distance du défi viral de @ Ezzequiel en 90 secondes et a été encouragé à répondre à autant de questions en une minute et demie.

Sans aller plus loin, l’Uruguayen a admis qu’il était fan de Boca et a révélé que son idole est Carlitos Tevez. Pour sa part, il a dit qu’il imaginait jouer dans le Xeneize à l’avenir et a admis que son rêve était de jouer dans la Bombonera.

Ce qui est certain, c’est que Torreira n’a que 24 ans et il a encore un long chemin à parcourir dans le football européen. Cependant, le Charrúa a déjà clairement indiqué qu’il mourait d’envie de jouer à Boca, tout comme son ami Nahitan Nández. Cela se produira-t-il à l’avenir?